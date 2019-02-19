الخرطوم 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واسبدأ بالعاصمة السودانية الخرطوم اليوم، منتدى تعزيز الاستقرار المالي والتحول لأنظمة الدفع الإلكتروني، الذي نظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع اتحاد المصارف السوداني.وأكد رئيس مجلس الوزراء السوداني معتز موسى، خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية أن حكومته جادة في تطبيق الحكم الرشيد ومحاربة الفساد وغسل الأموال، مبيناً أن أعمال الحوكمة تعد جانبًا أساسيًّا في تحقيق الاستقرار المالي للأنظمة المالية وأعمال المحاسبة، كما تمثل أداة مهمة في تعزيز الاستقرار المالي والإنذار المبكر ومقاومة الصدمات الاقتصادية.من جانبه، أوضح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح أن العالم يشهد عملية انتقال متسارعة للتحول من الاقتصاد النقدي إلى غير النقدى والتحول من النقود الورقية إلى النقود غير الورقية والاعتماد على النقود الإلكترونية، مشددًا على أن الاعتماد على التكنولوجيا أمر في غاية الأهمية ويقلل الأزمات المالية.وقال محافظ بنك السودان المركزي الدكتور محمد خير الزبير إن المصارف العربية تواجه جملة من التحديات الناجمة عن تطور الخدمات المصرفية الإلكترونية مما تستوجب التعمق في دراستها ووضع السياسات الاحترازية الناجمة عنها ووضع نظم الإنذار المبكر لتقليل الآثار السلبية.// انتهى //16:11ت م0213