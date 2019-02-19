عمان 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واسدان مجلس النواب الأردني اليوم، ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون من إغلاقات واقتحامات بحق المسجد الأقصى، واعتداءها على المصلين وموظفي الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس.وبين المجلس في بيان صحفي، أن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من ممارسات ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، يمثل مرحلة جديدة وخطيرة تستفز مشاعر المسلمين في كل أرجاء العالم، وتثير النعرات العنصرية والإقليمية والطائفية في المنطقة ويسهم كذلك بخلق حالة من التطرف وخطاب الكراهية الذي يهدد الشعوب برمتها.وأهاب المجلس بالبرلمانات العربية والاسلامية والمحافل الإقليمية والدولية لاتخاذ ما يلزم ضد هذه الإجراءات الاستفزازية، سعيًا للحيلولة دون الآثار الخطيرة لتلك الممارسات ومواجهة محاولات الاحتلال الإسرائيلي فرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك مما يهدد الوضع القائم.// انتهى //16:13ت م0214