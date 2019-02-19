بيروت 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واسالتقى رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري اليوم في بيروت السفيرة الأميركية لدى لبنان إليزابيت ريتشارد.وجرى خلال اللقاء عرض لمجمل التطورات السياسية الراهنة على الساحتين اللبنانية والإقليمية، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.وأوضحت ريتشارد في تصريح صحفي أثر اللقاء أنها نقلت للرئيس الحريري قلق الولايات المتحدة بشان الدور المتنامي في الحكومة لمنظمة لا تزال تحتفظ بميليشيا لا تخضع لسيطرة الحكومة، وتستمر في اتخاذ قراراتها الخاصة بالأمن القومي وهي قرارات تعرض بقية البلاد للخطر، وتستمر في خرق سياسة النأي بالنفس التي تعتمدها الحكومة من خلال مشاركتها في نزاع مسلح في ثلاث دول أخرى على الأقل، وهذا الوضع لا يساعد على الاستقرار، بل يشكل زعزعة له بشكل أساسي.// انتهى //17:13ت م0239