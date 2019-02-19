بروكسل 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واساجتمعت الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني اليوم في بروكسل مع رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إلى جانب وفد رفيع المستوى من الكونجرس الأمريكي.وأوضح بيان لخدمة العمل الخارجي الأوروبي أنه جرى التأكيد خلال المحادثات على الأهمية الحاسمة للحفاظ على شراكة قوية عبر الأطلسي من خلال استمرار التعاون والحوار في مجموعة واسعة من المجالات، مثل التجارة أو تغير المناخ وأيضا حقوق الإنسان، مشددًا على ضرورة مواصلة تعزيز الشراكة والصداقة القائمة بين أوروبا والولايات المتحدة.كما تبادلت الوفود الأوروبية والأمريكية وجهات النظر حول قضايا السياسة الخارجية وناقشت التطورات الأخيرة في فنزويلا والشرق الأوسط وأفغانستان وغرب البلقان وأوكرانيا وروسيا، بالإضافة إلى مناقشة آخر التطورات فيما يتعلق بسياسة الاتحاد الأوروبي للأمن والدفاع وتكامله مع الناتو.وأكدت موغيريني ورئيسة مجلس النواب الأمريكي، بيلوسي أهمية الحفاظ على تعددية الأطراف والنظام الدولي القائم على القواعد في تعزيز القيم الديمقراطية.// انتهى //17:13ت م0240