تبوك 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واساختتم مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية اليوم, المؤتمر السنوي لجديد الطب الباطني الذي استمر لمدة ثلاثة أيام.وأوضح مدير المستشفى اللواء الطبيب عطيه بن محمد الزهراني أن المؤتمر جاء ضمن سياسات و استراتيجيات الخدمات الطبية للقوات المسلحة في ظل ماتتلقاه من دعم من ولاة الأمر - حفظهم الله - لكل مامن شأنه رفع مستوى الوعي والتثقيف الصحي لدى شرائح المجتمع.وبين اللواء الزهراني أن المؤتمر ناقش الجديد في أمراض السكري, والغدد الصماء, وأمراض القلب وتشخيصها, والجهاز التنفسي, والكلى, وكذلك أمراض الجهاز العصبي والروماتيزم وغيرها, بالإضافة الى عقد ورشتي عمل على هامش المؤتمر نوقش من خلالها جديد الأجهزة التنفسية المساعدة من خلال استشاري العناية الحثيثة, وكذلك ورشة عمل لكيفية دراسة تخطيط القلب والتشخيص عن طريق التخطيط للقلب.وأشار إلى أن المؤتمر قد استهدف أطباء الباطنة وتخصصاتها الفرعيه من استشاريين واخصائيين ومقيمين وأطباء قسم طب الأسرة, وكذلك الأطباء المتدربين وطلاب كليات العلوم التطبيقية الطبية.يذكر أنه جرى اعتماد 20 ساعة تعليمية من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.// انتهى //17:14ت م0242