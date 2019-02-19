تونس 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واسالتقى الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي اليوم، وزيرة خارجية غانا شيرلي بوتشواي التي تزور تونس حاليًا.ونوه الرئيس السبسي وفق بيان لرئاسة الجمهورية التونسية، بالعلاقات التاريخية بين البلدين، مؤكدًا التزام بلاده بدعم انتمائها الإفريقي وسعيها المتواصل إلى مزيد توثيق علاقاتها مع دول القارة كافة وتعزيز اندماجها الاقتصادي مع مختلف التجمعات الاقتصادية الإقليمية.من جانبها، شدّدت وزيرة الخارجية الغانية على أهمية زيارتها إلى تونس والتي ستسهم في التأسيس لعلاقات متميزة ومتطورة في المستقبل.// انتهى //17:17ت م0246