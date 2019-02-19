جنيف 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واسأعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه اليوم، عن القلق إزاء قصف النظام السوري وحلفائه في إدلب والمناطق المحيطة بها في الأسابيع الأخيرة، مما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا وعدد من الإصابات بين المدنيين.وأعربت باشليه عن القلق إزاء الأوضاع الإنسانية التي خلفها هذا القصف على نحو مليون شخص بينهم مئات الآلاف من النازحين، إضافة إلى أوضاع 200 أسرة بما في ذلك النساء والأطفال محاصرين في منطقة صغيرة تحت سيطرة تنظيم "داعش" ويتعرضون لضربات جوية.وطالبت بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية في إدلب واحترام القانون الدولي الإنساني خلال العمليات العسكرية، بما في ذلك احترام مبادئ التمييز والتناسب.// انتهى //17:18ت م0247