الطائف 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واستحتفل جامعة الطائف مساء غد ، بتخريج 14661 طالبًا وطالبة يمثلون الدفعة الخامسة عشرة، بمدينة الملك فهد الرياضية بالحوية.وأوضح مستشار مدير جامعة الطائف المتحدث الرسمي للجامعة صالح الثبيتي، أن الجامعة ستحتفل بتخريج طلاب الدفعة الخامسة عشرة، في ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالحوية، بحضور آباء وأمهات الخريجين، فيما سيعلن لاحقًا موعد حفل تخريج الطالبات من الدفعة نفسها.وأعرب الثبيتي عن اعتزاز جامعة الطائف بأن تقدم إلى الوطن بكل فخر واعتزاز أكثر من 14 ألف خريج وخريجة، مؤهلين لخدمته في جميع المجالات والتخصصات، بعد أن تلقوا إعدادهم وتأهيلهم العلمي على يد نخبة عالية الكفاءة والتأهيل من أعضاء هيئة التدريس الذين تعتز بهم الجامعة، إضافة إلى 25 خريجًا من طلاب المنح الخارجية.من جهته، أعرب عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور وصل الله بن عبدالله السواط، عن سعادته بمناسبة حفل تخرج الدفعة الخامسة عشرة من طلبتها.من جانبه أبان عميد القبول والتسجيل أن الجامعة هذا العام تفخر بتخريج طلبتها البالغ عددهم 14661 طالبًا وطالبة في مختلف الدرجات العلمية، وفي جميع التخصصات الصحية والعلمية والنظرية التي ستخدم هذا الوطن في قطاعاته كافة وفق الرؤية التنموية التي رسمتها قيادتنا الحكيمة، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.// انتهى //17:21ت م0249