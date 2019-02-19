مكة المكرمة في 14 جماد الآخرة 1440 ه الموافق 19 فبراير 2019 م واسعقدت لجنة التحول بمؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية اجتماعها لمناقشة الخطة الاستراتيجية للمؤسسة بحضور رئيس ونائب مجلس الإدارة وأعضاء اللجنة ومستشار المؤسسة الإداري القانوني وذلك ويأت لوضع وتنفيذ خطة تحول شاملة ضمن مشروعها للتحول من مؤسسة أهلية لشركة مساهمة وفقا لتوجهات الدولة رعاها الله من يتماشى مع رؤية المملكة 2030 ويتواكب مع تطلعات وزارة الحج والعمرة للارتقاء بالخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين.وناقشت اللجنة المقترحات المقدمة من المستشارين لوضع الاستراتيجية والبدء في تنفيذها علاوة على اعتماد عدد من التوصيات التي ستدعم عملية التحول وفقا للجدول الزمني المعتمد من المؤسسة.وبين رئيس مجلس الإدارة المهندس عباس قطان أن المؤسسة تسعى للريادة دائماً وللتطور المستمر وفق رؤية الدولة وبما يحقق أعلى مستويات الخدمة لحجاج وزوار البيت الحرام، وبما يعود بالفائدة للمساهمين لافتا أن فريق العمل المشرف على مشروع التحول سار بخطوات واسعة ومتقدمة وفق الخطة المرسومة والمقررة بدعم وتوجيهات من وزارة الحج والعمرة مؤكدا أن المؤسسة تسعى لتحقق خدمة مميزة للحجاج والانتقال من خدمة الحاج إلى صناعة الضيافة وفق رؤية المملكة 2030 الطموحة من خلال برنامج خدمة ضيوف الرحمن .// انتهى //17:22ت م0250