الصياهد 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واستنطلق منافسات طبع الإبل صباح بعد غدٍ الخميس على ميدان مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته الثالثة في الصياهد الجنوبية، وذلك من خلال استعراض 14 مشاركًا أمام لجنة التحكيم؛ ليتأهل منهم ثمانية أشخاص لليوم النهائي يوم الجمعة، ليتم بعد ذلك اختيار الأوائل الخمسة منهم بتقييم كامل من اللجنة دون الاستعانة بتصويت الجماهير، كما حدث في التصفيات الأولى.أوضح ذلك المتحدث الرسمي لنادي الإبل وعضو مجلس الإدارة فوزان الماضي، مبينًا أن مسابقة طبع الإبل طُورت، بعد إرسال المقاطع على حساب النادي وطرحها لتصويت الجماهير، حيث أُشرك الجمهور المحب للطبع في التصويت.وأبان الماضي أنه تأهل 14 متسابقًا، يتنافسون في يومي الخميس والجمعة، يقيمون من قبل لجنة التحكيم نظرًا لخبرتهم الكبيرة في هذا المجال، موضحًا أن الطبع هو تطويع الإبل بالصوت لكي تمشي خلف راعيها في أضيق الأماكن، بالإضافة إلى درجة أنها تترك أعلافها وهي جائعة، وتذهب مع صاحبها.وأفاد الماضي أن الجمهور سيكون على موعد يوم الخميس الساعة العاشرة صباحًا مع المتأهلين الـ 14 للمرحلة الأولى، يتأهل منهم ثمانية مشاركين ليوم الجمعة ليتم اختيار الفائزين الخمسة، والتي سيتخلل ذلك تداخل الإبل مع بعضها باتجاه معاكس، ويتم النظر للإبل التي ستخرج على نداء صاحبها قبل الأخرى، وبعض الصور الأخرى التي وضعتها لجنة التحكيم.// انتهى //17:25ت م0251