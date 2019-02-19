القاهرة 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واسأدان الأزهر بشدة إغلاق الاحتلال الإسرائيلي لبوابات المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين فيه.وأكد الأزهر في بيان له اليوم، أن هذا التصعيد الخطير من قبل سلطات الاحتلال، هو انتهاك للوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى، ومحاولة لفرض واقع جديد لتغيير الهوية العربية والإسلامية للمدينة المقدسة عبر حصارها بالمستوطنات والتضييق على المقدسيين لإجبارهم على مغادرة المدينة.وأشاد الأزهر بصمود الشعب الفلسطيني وأبنائه المرابطين دفاعًا عن القدس والمسجد الأقصى، داعيًا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني وحقه في الحرية والكرامة، والضغط على الكيان الصهيوني لاحترام القرارات والمواثيق الدولية، محذرًا من أن جرائم الاحتلال والصمت الدولي تجاهها يزعزع الاستقرار في المنطقة والعالم.// انتهى //18:33ت م0270