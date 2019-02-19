القاهرة 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واسأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن حل القضية الفلسطينية وتحقيق السلام في الشرق الأوسط من شأنه أن يغير واقع المنطقة ويفتح آفاقًا واسعة لتنميتها وتطويرها وتوفير الرخاء والتقدم والأمن لجميع شعوبها.وأشار خلال اجتماعه اليوم مع أعضاء اللجنة الأمريكية التي دعمت منح "ميدالية الكونجرس الذهبية" للرئيس الراحل محمد أنور السادات، إلى أهمية تلك الجائزة رفيعة المستوى لإبراز الدور المهم الذي قامت به مصر في إرساء السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.وأفاد المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية السفير بسام راضي، بأن الرئيس نوه بأن السلام لكي يكون مستدامًا يجب أن يستند إلى إرادة شعبية حقيقية من جميع الأطراف المعنية، كما يجب أن يكون عادلًا وشاملًا ويراعي المتطلبات المشروعة للشعوب، لافتًا النظر إلى ضرورة دفع جهود التوصل لحلول سياسية للأزمات التي تموج بها المنطقة.// انتهى //18:34ت م0272