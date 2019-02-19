الرياض 14 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 19 فبراير 2019م واسأجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتِّصَالاً هاتفيا اليوم، بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وَتَمَّ خلال الاتصال، استعراض العلاقات المتميزة بين البلدين وسبل تطويرها، وبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.كما تم خلال الاتصال، بحث التعاون المثمر بين المَمْلَكَة وروسيا بما يحقق استقرار سوق النفط خدمة لنمو الاقتصاد العالمي.// انتهى //18:39ت م0273