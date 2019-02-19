السيح 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واسكرم محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي اليوم ، المشرفة التربوية بتعليم الخرج تركية بنت مريخان المطيري بمناسبة حصولها على المركز الأول على مستوى المملكة في جائزة التعليم للتميز في دورتها التاسعة، وذلك في مقر ديوان المحافظة بمدينة السيح.وهنأ الماضي المشرفة التربوية تركية المطيري ومنسوبي تعليم المحافظة على هذا الإنجاز ، الذي يُعد تشريفاً لجميع أبناء وبنات مدن ومراكز وقرى الخرج ، مؤكداً أن رحلة التميز تبدأ بعد نيل الجائزة ولا تنتهي بالحصول عليها, متمنيًا لها التوفيق والنجاح.من جانبه قدم مدير تعليم الخرج الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي شكره وتقديره للمحافظ على رعايته واهتمامه الدائمين ومشاركته مناسبات تعليم الخرج طوال العام الدراسي وعنايته الدائمة بدعم مسيرة المتميزين والمتفوقين ليكونوا لبنات صالحة للارتقاء بهذا الوطن المعطاء.وفي نهاية الاستقبال قدم محافظ الخرج درعاً تذكارياً للمحتفى بها استلمها نيابة عنها شقيقها سهل بن مريخان المطيري.// انتهى //18:52ت م0274