سياسي / سلطنة عمان تدين التفجير الإرهابي في مصر
الثلاثاء 1440/6/14 هـ الموافق 2019/02/19 م واس
مسقط 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واس
دانت سلطنة عمان التفجير الإرهابي الذي وقع بالدرب الأحمر بالقرب من الأزهر في القاهرة، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والمصابين.
وأكدت وزارة الخارجية العمانية في بيان اليوم ، وقوف وتضامن سلطنة عمان حكومة وشعباً مع دولة مصر ضد أعمال العنف والإرهاب كافة، معربة عن خالص مواساتها للحكومة وذوي الضحايا جراء هذا الحادث، متمنية للمصابين بالشفاء العاجل .
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