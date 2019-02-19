مسقط 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واسدانت سلطنة عمان التفجير الإرهابي الذي وقع بالدرب الأحمر بالقرب من الأزهر في القاهرة، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والمصابين.وأكدت وزارة الخارجية العمانية في بيان اليوم ، وقوف وتضامن سلطنة عمان حكومة وشعباً مع دولة مصر ضد أعمال العنف والإرهاب كافة، معربة عن خالص مواساتها للحكومة وذوي الضحايا جراء هذا الحادث، متمنية للمصابين بالشفاء العاجل .// انتهى //18:56ت م0275