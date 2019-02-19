الرياض 14 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واسالتقى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اليوم السفير الامريكي لدى اليمن ماثيو تولر.وأشار الرئيس اليمني خلال اللقاء إلى التعاون الاستراتيجي بين البلدين في مجابهة التحديات والمخاطر التي تهدد اليمن والمنطقة والمتمثلة في تدخلات إيران في المنطقة ودعمها لمليشيا الحوثي الانقلابية ومخاطر التطرف والإرهاب.وأكد حرصه الدائم على تحقيق السلام الذي يحقن دماء اليمنيين ويضع حداً للأفكار الدخيلة والأجندة التي يحملها الحوثيين والتي لا يمكن قبولها من قبل ابناء اليمن كافة.من جهته، أكد السفير الأمريكي موقف بلاده الداعم لليمن وشرعيته الدستورية في مواجهة المخاطر والتحديات التي تمثلها إيران على اليمن والمنطقة، لافتاً النظر إلى موقف بلاده الواضح في هذا الاتجاه, وآخرها ما أسفر عنه نقاشات وإيضاحات مؤتمر وارسو في هذا الصدد.// انتهى //18:58ت م0276