الرياض 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واسأقام مركز الملك سلمان الاجتماعي، مؤخرا اللقاء الاجتماعي الأول لطلاب الجالية الإسلامية ضمن مشروع مجتمعي، وذلك بالتعاون مع جمعية الوقف الخيرية، بحضور نائب المدير العام للمركز والمشرف العام على مشاريع التطوير والتوسعة سمو الأميرة الجوهرة بنت سعود بن عبد الله بن ثنيان ، وعدد من منسوبات المركز وعضواته، بحضور 30 طالبة من جنسيات مختلفة.وأوضحت سمو الأميرة الجوهرة بنت سعود أن هذا اللقاء هو أحد مبادرات مشروع مجتمعي للمسؤولية الاجتماعية الذي يعد باكورة برامج مشروع وصل وتواصل، الذي يعنى بإيجاد منظومة تواصل اجتماعي معرفي وشمولي للربط بين الأجيال والثقافات، مشيرةً إلى أنه تم تخصيص هذا اللقاء للطالبات من الجالية الإسلامية لتعريفهن على موروثات المجتمع السعودي وتعزيز اللحمة الاسلامية من خلال مثل هذه اللقاءات الودية.وبدأ اللقاء باستقبال الطالبات بالأهازيج الحجازية، تلاها جولة على المعرض الذي اشتمل على أركان مختلفة لمناطق المملكة، عقب ذلك شاركت الطالبات مع العضوات في عدد من المسابقات الثقافية، بالإضافة إلى مشاركتهن الحديث وقصص إسلامهن وطبيعة الإسلام في بلدانهن وما يحضين به من دعم وتعليم الإسلام القويم من حكومة المملكة العربية السعودية، واختتم اللقاء بتقديم الهدايا التذكارية للطالبات وتناول العشاء.وعبرت الطالبة ألما من دولة صربيا قائلة :"اشكركم على اللقاء الاجتماعي وعلى حسن ضيافتكم لنا، لقد اعجبني مركز الملك سلمان الاجتماعي كثيراً جزاكم الله خير"، فيما قالت الطالبة صبحية من دولة البوسنة والهرسك:" زرنا مركز الملك سلمان الاجتماعي واستمتعنا بالترحيب والاستقبال وكل ما قدمتموه لنا، واسأل الله أن تجدونها في ميزان حسناتكم".وذكرت إحدى الطالبات أن الزيارة إلى المركز موفقه، مشيرةً إلى أن مثل هذه اللقاءات تعمل على تعميق احتكاك الطالبات الوافدات بالمجتمع السعودي مما يسهم في التبادل الثقافي والتعرف على العادات والتقاليد السعودية، مقدمةً شكرها للمركز ومؤسسة الوقف الخيرية على إتاحة وتنظيم هذه الزيارة.// انتهى //19:02ت م0277