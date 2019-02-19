نيويورك 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واساستهلت الأسهم الأمريكية التداولات على انخفاض اليوم، بعد ارتفاع قوي سجلته الأسبوع الماضي، في الوقت الذي يركز فيه المستثمرون على أحدث جولة من المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.وانخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي 33.40 نقطة أو 0.13 % ليصل إلى 25849.85 نقطة، وتراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 6.32 نقطة، أو 0.23 %، إلى 2769.28 نقطة، وهبط مؤشر "ناسداك" المجمع 21.66 نقطة أو 0.29 % إلى 7450.75 نقطة.// انتهى //19:04ت م0278