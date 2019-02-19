حجـة 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واسدمرت مقاومة حجور في محافظة حجة اليمنية اليوم تجمعات لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، تكبدت فيها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.وأكدت مصادر ميدانية في تصريح لموقع /سبتمبر نت/ التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن مقاومة حجور دمرت تجمعات لميليشيا الحوثي اليوم، في منطقتي بني شهر والمسيل، شمال مديرية كشر.وأفادت تلك المصادر أن المعارك أسفرت عن مصرع 11 عنصرًا حوثيًا وعدد من الجرحى، وإعطاب طقمين تابعين للميليشيا.وفي ذات السياق نفذت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن غارتين جويتين على تجمعات الميليشيا في عزلة بني شهر، أسفرتا عن تدمير عربة عسكرية تابعة للميليشيا كانت تقصف المنطقة، وسقوط عدد من عناصرها قتلى وجرحى.وأكدت مصادر ميدانية أخرى للموقع وصول مئات المقاتلين من مديرية وشحة المحاذية لبني شهر، رفدًا للمقاومة هناك.// انتهى //19:06ت م0279