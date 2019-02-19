السيح 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واسوقعت جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز بالخرج اليوم, مذكرة تفاهم وشراكة استراتيجية مع المجلس الصحي السعودي، وذلك في مقر الجامعة بمدينة السيح.وأكد معالي مدير الجامعة الدكتور عبد العزيز بن عبدالله الحامد، أن الجامعة تسعى دائماً إلى التعاون مع مؤسسات المجتمع المختلفة، نظراً لما تملكه الجامعة من إمكانات وخبرات إدارية وأكاديمية، يمكن أن تستفيد منها مؤسسات المجتمع العامة والخاصة.وبين أن هذه الاتفاقية تهدف إلى العمل المشترك في مجالات متعددة كتطوير وسائل ومجالات البحوث ذات الصلة بأعمال المجلس الصحي السعودي ، والتعاون في مجال البحوث والدراسات ، وعقد المؤتمرات والندوات العلمية ، وإقامة الدورات التدريبية وورش العمل المتعلقة بالقضايا المشتركة ، وإنشاء برامج أكاديمية تأهيلية متخصصة.// انتهى //19:10ت م0281