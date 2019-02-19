‎الباحة 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019م واستفقد محافظ المندق محمد بن معيض الفايز، اليوم ي جولة تفقدية شملت عددا من القطاعات الخدمية بالمحافظة.وتخلل الجولة زيارة مكتب الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات، ومركز التنمية الاجتماعية، ومركز بلخزمر، مطلعاً على سير العمل والاحتياجات وما يتم تقديمه للمواطنين.كما تفقد الفايز مشروع طريق الحسام للاطلاع على سير العمل في المشروع والوقوف على المعوقات الموجودة والاطلاع على المراحل القائم تنفيذها .//انتهى//19:12ت م0282