جدة 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واسنظمت الجمعية النسائية الأولى بجدة "مهرجان الشاي"، ضمن الفعاليات السياحية المنوعة التي تشهدها عروس البحر الأحمر، بمشاركة أكثر من 15 بلدًا حول العالم تتمثل في الصين والهند واليابان وتركيا وفلسطين والأردن والسودان والجزائر وليبيا وتونس وإثيوبيا ومصر والمغرب وموريتانيا واليمن، ومختلف مناطق المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى مشاركة دول المغرب العربي، ومتاجر الشاي المحلية ومتطلباته.وأوضحت نائب رئيس الجمعية النسائية الأولى الدكتورة هالة علي الشاعر، أن الجمعية رائدة في إقامة العديد من البرامج والفعاليات المبتكرة بأفكار جديدة في إطار سياحي جميل مبدع، تهدف إلى التعريف بثقافات الشعوب في الغذاء ومن بينها الشاي كمشروب عالمي محبب يشترك فيه الجميع، بالإضافة إلى المشاركة في تفعيل المدينة سياحيا ضمن خطة الدولة في التوجه نحو السياحة وتنميتها.وبينت الدكتورة الشاعر, أن الجمعية تسعى من خلال المهرجان ليكون رافدًا ماليًا للجمعية يساعدها في دعم الأسر التي ترعاها الجمعية بشكل عام لتمكينهم في المجتمع، حيث تعمل الجمعية على تطوير مهارات أطفال جنوب جدة المهنية والعلمية والرياضية، لتمكينهم من خلال تحقيق ذاتهم عبر الكثير من الأنشطة والفعاليات.// انتهى //19:14ت م0283