القاهرة 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واسحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة فوزًا مفاجئًا على ضيفه بيراميدز بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم، ضمن منافسات الأسبوع الـ 23 من عمر الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.وتقدم الجونة بهدفين أحرزهما إسلام عبد النعيم في الدقيقة 51، وأحمد ياسر ريان في الدقيقة 60، وسجل عبد الله السعيد هدف بيراميدز في الدقيقة 77.ورفع الفوز رصيد الجونة إلى 26 نقطة ليحتل المركز التاسع، بينما توقف رصيد بيراميدز عند 45 نقطة في المركز الثاني بجدول الدوري المصري.// انتهى //19:58ت م0301