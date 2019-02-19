الرياض 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واسحقق ثلاثي المنتخب السعودي حسن آل الشيخ وعبدالرحمن الخليوي وساري الجزائري الميدالية الفضية في مسابقة الثلاثي ضمن منافسات البطولة العربية التاسعة للبولينج والمقامة فعالياتها في العاصمة المصرية القاهرة .وتوج رئيس الاتحاد السعودي للبولينج بدر آل الشيخ اللاعبين حسن آل الشيخ وعبدالرحمن الخليوي وساري الجزائري بالميدالية الفضية كما توج أصحاب المركزين الأول والثاني حيث حقق المنتخب العماني الميدالية الذهبية عن طريق اللاعبين ياسر البرواني ومحمد الهاشمي ومحمود الحديدي وحقق منتخب البحرين الميدالية البرونزية عن طريق لاعبيه يوسف فلاح وأحمد رحيمي وأحمد القعود ، كما تختتم مساء غدا الأربعاء مسابقة الفرق للرجال التي على ضوئها يتحدد أبطال مسابقة الترتيب العام .// انتهى //19:59ت م0302