طرابلس 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واسيخوض الجيش الليبي معارك عنيفة ضد العصابات المختلفة في جنوب مدينة سبها.وقال الناطق باسم الجيش الوطني الليبي العميد أحمد المسماري في مؤتمر صحفي عقده من مدينة سبها إن هناك معارك عنيفة يقودها الجيش الوطني ضد العصابات المختلفة جنوب سبها، مؤكدًا أن هذه العصابات سيتم إخراجها بالكامل من المنطقة.وأشار المسماري إلى أن الأوضاع بالمنطقة الجنوبية تسير بحسب الخطة الموضوعة وأن المراحل الأولى من عملية تحرير الجنوب تمت بنجاح وفي وقت قياسي.وأوضح أن جل القوات المشاركة في معارك الجنوب من الدفعات التي تم تخريجها مؤخرا وبأرقام عسكرية، عكس ما تم في معارك بنغازي التي شارك فيها المدنيون أكثر من الجيش، مضيفاً أنه بعد انتهاء المعارك سيتم مباشرة الانتقال إلى الحدود لتأمينها والتواصل مع جيوش الدول المجاورة.مما يذكر أن الوحدات العسكرية التابعة للجيش قد تمكنت من التقدم نحو مدينة مرزق بعد قتال ضد الجماعات الإرهابية التي فقدت 2 من عناصرها وفرّ الباقون باتجاه منطقة أم الأرانب.من جهة أخرى، سيطرت وحدات الجيش على مثلث البدير والبيضان الحميرة ومسقوين في طريقها إلى السيطرة على كامل منطقة أم الأرانب وطرد الجماعات الإرهابية منها.// انتهى //20:00ت م0303