ابو ظبي 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واسوقعت شركة الإلكترونيات المتقدمة مذكرة تعاون مع شركة "التدريع" لتصنيع وتجميع أجسام العربات غير المأهولة لتسهم في رفع مستوى الجاهزية العسكرية، وذلك على هامش معرض الدفاع الدولي "آيدكس" في دورته الـ 14 ومعرض الدفاع البحري "نافدكس 2019" في دورته الخامسة بالعاصمة الإماراتية أبوظبي .ويُسهم توقيع هذه المذكرة بشكل مباشر في إثراء التصنيع العسكري ونمو الناتج المحلي بغية تحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى نقل وتوطين التقنية علاوة على توفير فرص وظيفية واكتساب مهارات تقنية ودعم القدرات الوطنية وتمكينها.كما وقعت الشركة مذكرة تعاون أخرى مع شركة "الصير" الإماراتية بهدف التطوير والتصنيع المشترك للقوارب البحرية غير المأهولة مساهمةً في توفير الدعم اللوجستي للقوات البحرية الملكية السعودية.وتأتي هاتان المذكرتان ضمن حزمة من مذكرات التعاون التي جرت في معرض "آيدكس" بين الشركات السعودية والإماراتية مؤكدة على عمق العلاقات بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة التي من شأنها الوصول إلى أعلى مستويات التكامل والتشارك في مختلف المجالات والقطاعات.// انتهى //20:18ت م0304