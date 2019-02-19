الرياض 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واساستقبلت صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان وكيلة رئيس الهيئة العامة للرياضة للتخطيط والتطوير رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية اليوم في مكتبها بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض سمو الشيخة نائلة بنت حمد آل خليفة رئيس ومؤسس المؤسسة الملكية للإنقاذ والسلامة المائية بمملكة البحرين الشقيقة والوفد المرافق لها .وتم خلال الاجتماع الذي حضره صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية مدير العلاقات الدولية باللجنة وممثلي الاتحادات الرياضية السعودية للسباحة والغوص وكرة الماء ولهيئة الهلال الأحمر السعودي ، مناقشة سبل التعاون المشترك بين المؤسسة الملكية للإنقاذ والسلامة المائية بمملكة البحرين والاتحادات الرياضية السعودية المعنية برياضات الماء، لتعزيز مبادئ وعلوم السلامة والإنقاذ في الألعاب المائية لضمان سلامة جميع مزاولي هذه الألعاب في مختلف المنافسات والمسابقات .وقدمت صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان شكرها وتقديرها لسمو الشيخة نائلة بنت حمد آل خليفة رئيس ومؤسس المؤسسة الملكية للإنقاذ والسلامة المائية بمملكة البحرين الشقيقة على هذه الخطوة الفعالة للتعاون بين رياضة البلدين الشقيقين في السلامة المائية لألعاب الماء .// انتهى //20:29ت م0306