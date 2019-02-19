الرياض 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واسقررت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة اليد إقامة الأدوار النهائية من تصفيات بطولة المملكة للأندية أبطال المناطق لكرة اليد لدرجة الشباب بمدينة الرياض، وبالتحديد على صالة نادي الشباب، وذلك خلال الفترة من يوم الأربعاء 6 / 7 / 1440هـ الموافق 13 / 3 / 2019م حتى يوم الاحد 10 / 7 / 1440هـ الموافق 17 / 3 / 2019م.ويشارك في البطولة ثمانية أندية وهي: (الشباب - الهداية - العدالة - الشعلة - الوحدة - الابتسام - الجيل - الحزم)، حيث سيتم توزيع الأندية المشاركة إلى مجموعتين، بواقع أربعة أندية في كل مجموعة، على أن يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، والناديان الفائزان بمباراتي الدور نصف النهائي سيضمنان التأهل للدوري الممتاز للشباب بداية من الموسم المقبل، وسيلعبان في المباراة النهائية لبطولة المملكة للأندية أبطال المناطق.ومن المقرر أن تصدر لجنة المسابقات جدول مباريات البطولة بعد سحب قرعة دور المجموعات .// انتهى //20:31ت م0308