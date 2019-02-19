مانيلا 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واسأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الفلبين الدكتور عبدالله بن ناصر البصيري اليوم، أن إقامة معرض تاريخ المملكة العربية السعودية وبرنامج العلاقات السعودية الفلبينية والفعاليات المصاحبة لذلك يأتي في إطار العلاقات المميزة بين البلدين الصديقين.وقال الدكتور البصيري في تصريح بمناسبة افتتاح معرض تاريخ المملكة في الفلبين: إن العلاقات بين البلدين الصديقين لاتقتصر على الجانب العمالي، بل تطورت في السنوات الأخيرة وشملت جوانب عديدة، فهناك الجانب السياسي من خلال تبادل الزيارات على مستوى عال، والمجال الأمني ومحاربة الإرهاب والمجال الاقتصادي، من خلال تبادل الزيارات بين الوفود التجارية, مشيرًا إلى أن هذا البرنامج الثقافي يأتي في إطار هذه العلاقة المميزة بين الشعبين الصديقين، ومن ضمن الحراك الذي تقوده رؤية المملكة 2030 في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.وأضاف أن هذه الفعالية الثقافية ستعزز أواصر المحبة بين الشعبين الصديقين, معربًا عن شكره لدارة الملك عبدالعزيز و وزارة الإعلام على مابذلوه من جهود لإنجاح هذه الفعالية.// انتهى //20:34ت م0311