رياضي / النصر السعودي يتأهل إلى دور المجموعات في دوري أبطال آسيا لكرة القدم
الثلاثاء 1440/6/14 هـ الموافق 2019/02/19 م واس
الرياض 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واس
تأهل فريق النصر السعودي إلى دور المجموعات في دوري أبطال آسيا لكرة القدم ، بفوزه على أجمك الأوزبكي بأربعة أهداف دون رد اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن الدور التمهيدي من الملحق الآسيوي .
وسجل للنصر عمر هوساوي في الدقيقة 55، وسلطان الغنام بالدقيقة 62 ، وجوليانو هدفين في الدقيقتين 80 و93 ، لينضم إلى المجموعة الأولى بدور المجموعات من البطولة مع الوصل الإماراتي، والزوراء العراقي، وذوب آهن الإيراني .
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20:38ت م
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