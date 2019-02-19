الرياض 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واستأهل فريق النصر السعودي إلى دور المجموعات في دوري أبطال آسيا لكرة القدم ، بفوزه على أجمك الأوزبكي بأربعة أهداف دون رد اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن الدور التمهيدي من الملحق الآسيوي .وسجل للنصر عمر هوساوي في الدقيقة 55، وسلطان الغنام بالدقيقة 62 ، وجوليانو هدفين في الدقيقتين 80 و93 ، لينضم إلى المجموعة الأولى بدور المجموعات من البطولة مع الوصل الإماراتي، والزوراء العراقي، وذوب آهن الإيراني .// انتهى //20:38ت م0312