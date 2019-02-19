لندن 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واسأكدت وزيرة التنمية الدولية البريطانية بيني موردانت، أن محنة لاجئي الروهينغا في طريق العودة إلى ديارهم، يجب ألا تسقط من جدول الأعمال الدولي ويجب تحقيق العدالة لهم.وذكرت المسؤولة البريطانية في بيان اليوم بمناسبة زيارتها معسكرات اللاجئين في بنغلاديش، أن أزمة الروهينغا الإنسانية من صنع الإنسان، منددة بعمليات التطهير العرقي التي طالت الأقلية، وداعية حكومة بورما إلى تهيئة الظروف التي تسمح للاجئين الروهينغا الذين يعيشون في بنغلاديش بالعودة إلى ديارهم.وأشادت موردانت بجهود الحكومة البنغلادشية في إغاثة اللاجئين مشيرة إلى أن توفير المساعدة لهم يجب ألا يقع على عاتق بنغلاديش وحدها.// انتهى //20:38ت م0314