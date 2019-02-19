نجران 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واسناقش مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران عبدالله بن محمد الدوسري، في مكتبه بفرع الوزارة اليوم ، مع مدير عام فرع وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة تركي بن راجح آل سليمان، سبل تعزيز التعاون والتكامل لتحقيق أهداف البرنامج لمكافحة التستر التجاري بالمنطقة.وأكد الدوسري، أهمية التنسيق وتوحيد الجهود من جميع الجهات الحكومية للإسهام في مكافحة الغش والتستر التجاري، وتمكين المواطنين من الاستثمار في السوق السعودي، من خلال تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة لممارسة الأعمال، وتكثيف الجولات الرقابية للحد من الآثار السلبية للتستر التجاري على اقتصاد المملكة.من جانبه، شدد آل سليمان على أهمية رفع الوعي المجتمعي بمخاطر التستر التجاري وما يسببه من أضرار بالاقتصاد الوطني، وتضافر الجهود بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، للعمل في تحقيق أهداف البرنامج الوطني بما يعزز الاقتصاد ويخلق فرص عمل مناسبة للمواطنين.// انتهى //20:43ت م0315