نجران 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً باستمرار النشاط في الرياح السطحية، مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظة شرورة، والأجزاء المجاورة.وأوضحت الهيئة أن الحالة تبدأ في الساعة الـ 9 من مساء اليوم، وتستمر حتى الساعة الـ 6 من صباح الغد.//انتهى//21:08ت م0325