الرياض 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واسانطلقت اليوم مباريات الجولة الـ 25 من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم بخمس لقاءات .واقتنص الكوكب 3 نقاط ثمينة بالفوز خارج ملعبه على حساب الوشم في شقراء، بثلاثة أهداف مقابل هدف ، ورفع رصيد الكوكب إلى 30 نقطة في المركز الخامس عشر، بفارق 4 نقاط عن الوشم الثامن عشر في جدول ترتيب المسابقة ، وفي مدينة المجمعة الرياضية، حقق المجزل فوزًا بهدفين مقابل هدف على حساب ضيفه الطائي ، ورفع المجزل رصيده إلى 35 نقطة في المركز السابع، بينما توقف رصيد الطائي عند 32 نقطة في المركز الرابع عشر.وفي الجوف، حقق هجر فوزًا في الدقائق الأخيرة من مباراته أمام مضيفه العروبة بهدف دون رد، وحصد هجر النقطة رقم 33 في مشواره بالمسابقة حتى الآن في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد العروبة عند 22 نقطة في المرتبة التاسعة عشرة ، وحسم النهضة مباراته أمام ضيفه نجران بهدف دون رد، ورفع النهضة رصيده لـ37 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد نجران عند 32 نقطة في المركز الثالث عشر.وفي ختام مباريات اليوم الأول من الجولة 25، خيم التعادل الإيجابي بهدف لمثله على اللقاء الذي جمع بين الجيل والعين، ورفع العين رصيده إلى 26 نقطة في المركز السابع عشر، بينما وصل رصيد الجيل لـ33 نقطة في المركز العاشر بجدول ترتيب المسابقة .// انتهى //21:27ت م0330