الرياض 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واسبلغ عدد الرباعين والرباعات الذين سيشاركون في رياضة رفع الأثقال بالألعاب العالمية للأولمبياد الخاص بأبوظبي 2019، التي تقام برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، 57 رباعًا ورباعة، يمثلون 15دولة من دول منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا من إجمالي 193 دولة، يمثلهم 7500 لاعب ولاعبة، وتقام الألعاب خلال الفترة من 14 حتى 22 مارس 2019،.وتشارك في رفع الأثقال المملكة بلاعبين، فيما تشارك مصر بأربعة لاعبين 3 ذكور ولاعبة، وتشارك المغرب بلاعبين، والعراق بستة لاعبين، عبارة عن 3 ذكور و3 إناث، وليبيا بأربعة لاعبين وأربع لاعبات، وتشارك الأردن بلاعب ولاعبة، ولبنان بلاعبين، وعمان بأربع لاعبين، وفلسطين بلاعبين، والسودان بلاعبين ولاعبتين وشريك وشريكة، كما تشارك تونس بلاعب ولاعبة، وتشارك الجزائر بلاعبين، وتشارك سوريا بلاعبين، والكويت بلاعبين، بينما تشارك الإمارات الدولة المنظمة بأحد عشر لاعبًا، عبارة عن 7 لاعبين وأربع لاعبات.وتشهد الألعاب العالمية بأبوظبي 24 رياضة رسمية، وجميعها تتبع القواعد والمعايير التي تضعها الهيئات الدولية المسؤولة عن إدارة كل الرياضات التي تشهد ألعاب القوى، وكرة الريشة الطائرة (البادمنتون)، وكرة السلة،وكرة الطائرة الشاطئية، والبوتشي، والبولينج، وسباقات الدراجات، والفروسية وكرة القدم (الفرق المكونة من 11 لاعبًا، وكرة القدم السباعية، وكرة القدم الخماسية)،والجولف والجمباز الفني، والجمباز الإيقاعي، وكرة اليد، والجودو، والتجديف بقوارب الكاياك، وسباق المسافات الطويلة (الماراثون)، ورفع الأثقال، والتزلج بالعجلات، والشراع، والسباحة والسباحة في المياه المفتوحة وتنس الطاولة والتنس الأرضي والسباق الثلاثي (الترايثلون)،والكرة الطائرة ورفع الأثقال والقوة على التحمل.وتم إدخال رفع الأثقال في حركة الأولمبياد الخاص للمرة الأولى عام 1983م ، كما تم تحديد الحد الأدنى لسن اللاعب حتى يسمح له بالتسابق في رياضة رفع الأثقال هو 16 سنة، وضمت مسابقة رفع الأثقال التي جرى تنظيمها في إطار ألعاب الأولمبياد الخاص العالمية الصيفية 1999م، عددًا إجماليًا من المتسابقين بلغ 203 لاعبين مثلوا 22 برنامج أولمبياد خاص حول العالم.// انتهى //21:41ت م0333