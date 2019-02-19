عام / مندوب المملكة لدى منظمة التعاون الإسلامي يستقبل المبعوث اليوناني لدى المنظمة
الثلاثاء 1440/6/14 هـ الموافق 2019/02/19 م واس
جدة 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م وا
استقبل مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي السفير الدكتور زهير بن محمد الأدريسي، في مكتبه اليوم بمقر المندوبية الدائمة بجدة، المبعوث الخاص لجمهورية اليونان لدى منظمة التعاون الإسلامي الدكتور افجينيوس كالبيريس.
وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإسلامية ذات الاهتمام المشترك.
// انتهى //
21:52ت م
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