جدة 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م وااستقبل مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي السفير الدكتور زهير بن محمد الأدريسي، في مكتبه اليوم بمقر المندوبية الدائمة بجدة، المبعوث الخاص لجمهورية اليونان لدى منظمة التعاون الإسلامي الدكتور افجينيوس كالبيريس.وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإسلامية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //21:52ت م0336