أبوظبي 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واساستقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم بأبوظبي، وزير الشؤون الخارجية في بنجلاديش أبو الكلام عبد المؤمن، الذي يزور الإمارات حاليًا.وتم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وتبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة.// انتهى //22:15ت م0338