أبها 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واسأقام مركز أمن المنشآت بمحافظة بيشة ممثلًا في قسم التوجيه الفكري والمعنوي اليوم، دورة تدريبية بعنوان "قيمنا مصدر أمننا"، بالتعاون مع إدارة التعليم بالمحافظة.وتأتي الدورة التي قدمها عضو مركز رعاية الموهوبين بتعليم بيشة علي بن محمد المشعلي، ضمن برامج الحملة التي أطلقتها إدارة التوجيه الفكري والمعنوي بقيادة قوات أمن المنشآت بعنوان "مكارم الأخلاق"، تحت رعاية قائد قوات أمن المنشآت اللواء مظلي حامد بن رابع الطويرقي.وأكد قائد مركز أمن المنشآت بمحافظة بيشة النقيب فائع بن أحمد السلماني، على أهمية تحلي رجل الأمن بالأخلاق الحسنة والصفات الحميدة خلال أدائه مهامه السامية في حفظ أمن أرض الحرمين الشريفين، والعمل في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، مقدمًا شكره لكافة المشاركين والمنظمين على إتاحة المعلومات القيمة التي ستثري رجل الأمن خلال أدائه مهامه في الميدان .// انتهى //23:01ت م0344