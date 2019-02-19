جيزان 14 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 19 فبراير 2019م واسنفذت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة جازان بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة اليوم، ورشة عمل بعنوان "مهارات التعامل مع الزائر "، وذلك في فندق هوليدي بمدينة جيزان.وأكد مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة المهندس عبده بن مناجي قطر، خلال افتتاح ورشة العمل أهمية التعامل الميداني مع شرائح المجتمع والزوار، منوهًا بالاهتمام الكبير الذي يجده قطاع السياحة ضمن رؤية المملكة 2030، مما يستوجب تطوير الأداء للتعامل مع الزائر بما يعود على بلادنا بالخير بإذن الله.من جانبه أكد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشيخ عبدالله بن محمد الشراحيلي، أن الرئاسة العامة تهتم بتطوير أداء منسوبيها وخاصة الميدانيين الذين يتعاملون مباشرة مع الزوار، والعمل على تأهيل الأعضاء عبر منظومة من البرامج التدريبية، التي تحقق الأهداف المنشودة والتطلعات المرجوة وفق رؤية المملكة 2030.يذكر أن ورشة العمل استهدفت 24 متدربًا من منسوبي فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بجازان، بهدف تنمية مهاراتهم على التعامل الفعال مع الزائر، من خلال محاور تدريبية متخصصة شملت التعريف بمفهوم وأهمية السياحة من منظور دولي ومحلي وأنواعها، والتعريف بقيم وأخلاقيات العمل، وتسليط الضوء على مفهوم وأهمية الاتصال الإنساني والاتصال الفعال.وتأتي الورشة ضمن حزمة من البرامج المشتركة بين الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، التي تتمثل في التوعية المجتمعية وتأهيل الكوادر البشرية.// انتهى //23:37ت م0355