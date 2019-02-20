الرباط 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واسأجرى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالمغرب عزيز أخنوش، اليوم بأغادير، مباحثات مع نائب وزير الفلاحة الروسي رئيس الوكالة الفدرالية الروسية للصيد البحري إيليا شيستاكوف، الذي يزور المغرب للمشاركة في المؤتمر رفيع المستوى حول مبادرة الحزام الأزرق.وتناولت المباحثات تعزيز الشراكة المغربية الروسية في مجال الصيد البحري، ومناقشة تجديد الاتفاق القائم بين البلدين في مجال الصيد البحري الذي سينتهي في 14 مارس 2020م.ويسمح الاتفاق لأسطول يضم 10 سفن روسية بالعمل في المياه المغربية جنوب المحيط الأطلسي، كما يسمح بتوفير فرص العمل لأكثر من 300 بحار مغربي.// انتهى //00:28ت م0362