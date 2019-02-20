جيزان14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واسنظمت جمعية رعاية الأيتام بمنطقة جازان"غراس" مساء اليوم, برنامجاً ترفيهياً للايتام , وذلك بمجمع كادي مول بمدينة جيزان.وأوضحت مسؤولة القسم النسائي بالجمعية خلود فقيهي أن البرنامج شارك فيه 30 يتيماً ويتيمة ممن تكفلهم الجمعية وتضمن العديد من الفعاليات الترفيهية والمسابقات الثقافية وتوزيع الهديا التذكارية بالاضافة لمجموعة من الفعاليات المتنوعة ، سعياً لإدخال السرور والسعادة على قلوب الايتام وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في الانشطة الترفيهية للجمعية ، منوهة بجهود الجمعية للإرتقاء بخدماتها المقدمة للأيتام بالمنطقة ودعم ومساهمة قطاع الشركات والمؤسسات، ورجال الأعمال، لأنشطة الجمعية.//انتهى//00:38ت م0363