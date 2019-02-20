نيويورك 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واسارتفعت الأسهم الأمريكية‭ ‬عند الإغلاق اليوم مع تلقي معنويات المستثمرين دعمًا من نتائج جيدة لشركة وول مارت و استئناف المباحثات التجارية الرفيعة المستوى بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين في واشنطن.وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 8.07 نقطة، أو ما يعادل 0.03 %، إلى 25891.32 نقطة، وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 4.19 نقطة، أو ما يعادل 0.15 %، إلى 2779.79 نقطة ، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 14.36 نقطة، أو 0.19 %، مسجلاً 7486.77 نقطة.// انتهى //03:02ت م0365