اقتصادي / الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع
الأربعاء 1440/6/15 هـ الموافق 2019/02/20 م واس
نيويورك 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واس
ارتفعت الأسهم الأمريكية عند الإغلاق اليوم مع تلقي معنويات المستثمرين دعمًا من نتائج جيدة لشركة وول مارت و استئناف المباحثات التجارية الرفيعة المستوى بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين في واشنطن.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 8.07 نقطة، أو ما يعادل 0.03 %، إلى 25891.32 نقطة، وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 4.19 نقطة، أو ما يعادل 0.15 %، إلى 2779.79 نقطة ، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 14.36 نقطة، أو 0.19 %، مسجلاً 7486.77 نقطة.
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