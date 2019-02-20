عام / الصحف السعودية
الأربعاء 1440/6/15 هـ الموافق 2019/02/20 م واس
الرياض 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
تدشين الملك للمشروعات التنموية يجسد النهضة المباركة في كافة المناطق تحقيقاً لرؤية 2030
مجلس الوزراء يطلع على نتائج زيارة ولي العهد لباكستان.. ويتطلع لنتائج زيارتي الهند والصين
خادم الحرمين يبحث وبوتين هاتفياً التعاون لاستقرار سوق النفط
ولي العهد يصل الهند في ثاني محطات جولته الآسيوية
أمير الرياض يتابع مشروعات «الملك سعود الطبية»
سعود بن نايف يدعو المواطنين للتبليغ عن المنتجات المخالفة
فيصل بن مشعل: ملتقى «فرصتي» دليل الشباب الأمثل للتدريب والتأهيل
فيصل بن نواف: قيادتنا حريصة على دعم السواعد الوطنية
صرف 30.9 مليون ريال لرعاية وتمكين أيتام الشرقية
نيودلهي تتزين احتفاء بولي العهد
مفتي المملكة يستقبل المشاركين في جائزة الملك سلمان لتلاوة القرآن
رئيس مجلس الأعمال السعودي - الهندي: الزيارة تعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين
السفير الساطي: تعاون وعلاقات استراتيجية
نقطة تحول كبرى في العلاقات السعودية الهندية
الطيران المدني: غرامة لمهملي حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.
أمير الرياض يؤدي الصلاة على عبدالله بن فيصل بن تركي
المملكة تدين وتستنكر بشدة انفجار الدرب الأحمر في القاهرة
مصرع وإصابة عشرة انقلابيين بانفجار لغم زرعته الميليشيا في تعـز
الحوثيون.. محاصرون جواً وبراً.. شعبياً وعسكرياً
أوروبا تستقبل بفتور دعوة ترمب لإعادة مواطنيها الدواعش
«قسد» تطالب ببقاء القوات الأميركية ودعم عسكري
مصرع شرطيين في انفجار بالقاهرة
مصرع 16 إرهابياً شمالي سيناء
باكستان تطالب بتدخل أممي لإنهاء التوتر مع الهند
// يتبع //
06:02ت م
0003