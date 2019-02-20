الرياض 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :تدشين الملك للمشروعات التنموية يجسد النهضة المباركة في كافة المناطق تحقيقاً لرؤية 2030مجلس الوزراء يطلع على نتائج زيارة ولي العهد لباكستان.. ويتطلع لنتائج زيارتي الهند والصينخادم الحرمين يبحث وبوتين هاتفياً التعاون لاستقرار سوق النفطولي العهد يصل الهند في ثاني محطات جولته الآسيويةأمير الرياض يتابع مشروعات «الملك سعود الطبية»سعود بن نايف يدعو المواطنين للتبليغ عن المنتجات المخالفةفيصل بن مشعل: ملتقى «فرصتي» دليل الشباب الأمثل للتدريب والتأهيلفيصل بن نواف: قيادتنا حريصة على دعم السواعد الوطنيةصرف 30.9 مليون ريال لرعاية وتمكين أيتام الشرقيةنيودلهي تتزين احتفاء بولي العهدمفتي المملكة يستقبل المشاركين في جائزة الملك سلمان لتلاوة القرآنرئيس مجلس الأعمال السعودي - الهندي: الزيارة تعزز التعاون الاقتصادي بين البلدينالسفير الساطي: تعاون وعلاقات استراتيجيةنقطة تحول كبرى في العلاقات السعودية الهنديةالطيران المدني: غرامة لمهملي حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.أمير الرياض يؤدي الصلاة على عبدالله بن فيصل بن تركيالمملكة تدين وتستنكر بشدة انفجار الدرب الأحمر في القاهرةمصرع وإصابة عشرة انقلابيين بانفجار لغم زرعته الميليشيا في تعـزالحوثيون.. محاصرون جواً وبراً.. شعبياً وعسكرياًأوروبا تستقبل بفتور دعوة ترمب لإعادة مواطنيها الدواعش«قسد» تطالب ببقاء القوات الأميركية ودعم عسكريمصرع شرطيين في انفجار بالقاهرةمصرع 16 إرهابياً شمالي سيناءباكستان تطالب بتدخل أممي لإنهاء التوتر مع الهند// يتبع //06:02ت م0003