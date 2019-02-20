وقالت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( إيران.. الانصياع أو الضربة): يثبت نظام الملالي -يوما بعد يوم- أنه مصدر للزعزعة وعدم الاستقرار، ليس في الشرق الأوسط فحسب بل على مستوى العالم أيضا، وليس أدل على ذلك من استفزازاته المتكررة عبر الكشف عن تطوير ترسانته الصاروخية وإجراء تجارب إطلاق حتى وإن كانت فاشلة في معظمها.وأضافت أن رغم محاولات المجتمع الدولي الدؤوبة لإثناء إيران عن هذه الاستفزازات وإعادة دمجها في المجتمع الدولي والتخلي عن منطق الثورة وتصديرها ودعم وتمويل الإرهاب والتركيز على أن تتحول إلى دولة لها حدود وقوانين، إلا أن هذه المحاولات لم تلق بالا لدى نظام ولاية الفقيه، وذهبت أدراج الرياح.وبينت أن سياسات حكام طهران الداعمة للإرهاب والممولة لمليشيات مسلحة تسعى إلى زعزعة استقرار دول المنطقة، بل وبعضها انقلب على الشرعية الحاكمة لهذه الدول، لم تترك أمام صانعي القرار الدولي من خيارات إلا المواجهة والحسم مع هكذا نظام لا يرعوي لأية دعوات أو مطالب دولية.وأوضحت أنه إذا كان ذلك كذلك، فإن ما كشف عنه مسؤولون أمريكيون (الثلاثاء) من أن الإدارة الأمريكية التي نفد صبرها من تدخلات واستفزازات نظام الملالي تدرس بجدية توجيه ضربة ضد إيران أو أحد حلفائها في الشرق الأوسط، وذلك يأتي إثر إغلاق طهران كل الخيارات أمام المجتمع الدولي ولم تترك له سوى خيار الحسم العسكري، وهو ما يبدو أن أيامه باتت معدودة لردع النظام الإرهابي في إيران.// انتهى //06:02ت م0006