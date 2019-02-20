طرابلس 15 جمادى الأخر 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم ،لقاء رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، تناولا تطورات الأوضاع في المنطقة الجنوبية، في إطار بحث مستجدات الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد، بالإضافة إلى خطوات تنفيذ الترتيبات الأمنية في طرابلس الكبرى.وأشارت الصحف إلى لقاء القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، في الرجمة السفير الإيطالي جوزيبي بوتشينو غريمالدي، موضحة أن القائد العام بحث مع السفير الإيطالي مستجدات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين ليبيا وإيطاليا.وبينت تأكيد مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة خلال لقائه ،مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في مدينة البيضاء ،على أهمية إخراج ليبيا من حالة الانسداد السياسي، كما أكد حرص البعثة على العمل مع كافة الليبيين على توحيد المؤسسات والتوصل إلى تفاهم حول الخطوات المقبلة وتحقيق تقدم بالعملية السياسة والتشريعية.وتطرقت الصحف إلى زيارة وزير الداخلية فتحى باشا آغا إلى واشنطن ، موضحا الجهود المبذولة من جانب وزارة الداخلية والعقبات التي تواجهنا بالذات في مجال التدريب والرفع من المستوى الفني والتقني للأجهزة الأمنية والتي من شأنها أن ترفع من كفاءة وجهوزية الأجهزة الأمنية من أداء واجباتها بالشكل الأمثل.// انتهى //08:43ت م0010