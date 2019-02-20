تبوك 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واسنظم النادي الأدبي في منطقة تبوك أمس، محاضرة تدريبية بعنوان " على متن النص " قدمتها ريم عبدالكريم الجوفي، وذلك في مقر النادي بحي المروج.وتناولت المحاضرة التي أدارتها نورة العنزي، نص ملهم عن أثر النصوص والقراءة في تشكيل حياة الأفراد والمجتمعات.واختتمت المحاضرة بإتاحة المداخلات للحضور والنقاشات حول ما طرح من مفاهيم والإجابة على استفسارات وتساؤلاتهم.وتأتي هذه المحاضرة ضمن الأنشطة الثقافية المتنوعة التي ينظمها النادي لإثراء الحراك الثقافي بالمنطقة.// انتهى //08:47ت م0012