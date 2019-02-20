القاهرة 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة توحيد الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب باعتباره ظاهرة عالمية.وذكرت أن الرئيس السيسي شدد خلال لقائه رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة، على أن مكافحة الإرهاب من أهم حقوق الإنسان، وهو الحق في الحياة ذاتها وفي الشعور بالأمان الذي دونه تستحيل الحياة ويستحيل تحقيق التنمية والتقدم.وسلطت الصحف الضوء على تمكن السلطات الأمنية من توجه ضربة قوية ضد الإرهاب في محافظة شمال سيناء، أسفرت عن مقتل 16 إرهابيًا.وتطرقت إلى دعوة الجامعة العربية للجنة العربية لحقوق الإنسان إلى تبنى خطة تحرك عملية وقابلة للتنفيذ، قانونيًا وسياسيًا ودبلوماسيًا وإعلاميًا، لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان.ولفتت صحف القاهرة الانتباه إلى أن 16 ولاية أمريكية تحالفت لرفع دعوى قضائية للطعن في دستورية إعلان الرئيس دونالد ترامب الطوارئ، فيما تظاهر المئات احتجاجا على القرار في عدد من مدن الولايات المتحدة، والذي تزامن مع اندلاع جدل إعلامي بشأن الجدار الحدودي الذي يخطط ترامب لإنشائه على حدود المكسيك.// انتهى //09:33ت م0015