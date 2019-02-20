نجران 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واسنفذت وحدة الأنشطة الطلابية بكلية العلوم والآداب بجامعة نجران أمس، ورشة عمل بعنوان "الكتابة الإبداعية"، استهدفت من خلالها طالبات الكلية لتدريبهن على تعلم الكتابة وتطوير مواهبهن الإبداعية وكذلك كيفية كتابة القصة القصيرة وأهم عناصرها.وهدفت الورشة إلى إكساب الطالبات القدرة على التعبير عن الأفكار والأحاسيس والانفعالات والعواطف بشكل مؤثر، والقدرة على ممارسة التفكير المنطقي في عرض الأفكار وتسلسلها والبرهنة عليها لتكون مؤثرة في نفس المتلقي، والتعبير بلغة سليمة تراعي قواعد الاستخدام الجيد لأنظمة اللغة التركيبية والصرفية والدلالية، وكذلك تنمية قدراتهن على مواجهة المواقف الحياتية المختلفة.وتناولت الورشة، التعريف بآليات الكتابة الإبداعية وأنواعها وأهم عناصرها الأساسية، كما تطرقت إلى أساسيات وأساليب كتابة القصة القصيرة وأدواتها، وكذلك كيفية كتابة مشروع إبداعي حقيقي. // انتهى //09:41ت م0016