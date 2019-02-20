نجران 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً باستمرار النشاط في الرياح السطحية، مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظة شرورة، والأجزاء المجاورة.وأوضحت الهيئة أن الحالة تبدأ في الساعة الـ 9 من صباح اليوم، وتستمر حتى الساعة الـ 6 من مساء اليوم.// انتهى //09:49ت م0018