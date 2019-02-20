بريدة 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واساستقبل مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة القصيم عبدالله بن محمد المجماج بمكتبه ببريدة أمس، سفير بريطانيا لدى المملكة العربية السعودية سايمون كوليس.وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، كما استمع السفير البريطاني إلى شرح عن أهم أعمال الوزارة وفروعها، التي تختص في خدمة بيوت الله، وتوجيه الناس وتوعيتهم في أمور دينهم ودنياهم، خاصة ما يتعلق بتبصير الناس حول وسطية الدين الإسلامي، وسماحته، وأنه دين ينبذ الإرهاب والفكر الضال والتطرف، ويدعو للتسامح، وما تقوم به الوزارة وفروعها حيال نشر منهج الوسطية والتسامح والاعتدال، وترسيخه بين أطياف المجتمع، والجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية وقيادتها في هذا المجال.وفي نهاية اللقاء قدم مدير عام فرع الشؤون الإسلامية بمنطقة القصيم شكره للسفير البريطاني على مبادرته بزيارة الفرع، مقدماً له نسخة من "القرآن الكريم" من إنتاج مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، هدية للسفير.// انتهى //09:50ت م0020